Ещё
В Приморье за неделю на рабочих местах погибли три человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье за неделю на рабочих местах погибли три человека 

Prim.News 1 час назад
Ситуацию контролируют профсоюзы.
За прошедшую неделю в Приморье зарегистрировано три смертельных случая на рабочих местах. Все погибшие — мужчины. Об этом передает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.
В Спасске-Дальнем от удара током при выполнении ремонтных работ скончался 35-летний работник ИП Безручко М. С.
В Находкинском городском округе при разгрузке древесины бревном придавило станочника лесоперерабатывающего предприятия «Ель».
Еще один смертельный случай на производстве зарегистрирован во Владивостоке, он произошел с 58-летним мастером рефрижераторных установок компании «Марин Лайн».
Представители профсоюзов участвуют в расследовании этих происшествий.
Prim.News: последние новости
Бесславный финал президентской гонки Павла Грудинина Советы: как правильно искать фрилансеров В Приморье на железнодорожных вокзалах и станциях перейдут на местное время
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве128
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле313
Опубликован финальный доклад о MH37019
Названа дата глобальной катастрофы24
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве159
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение