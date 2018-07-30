В Приморье за неделю на рабочих местах погибли три человека 

Ситуацию контролируют профсоюзы.
За прошедшую неделю в Приморье зарегистрировано три смертельных случая на рабочих местах. Все погибшие — мужчины. Об этом передает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.
В Спасске-Дальнем от удара током при выполнении ремонтных работ скончался 35-летний работник ИП Безручко М. С.
В Находкинском городском округе при разгрузке древесины бревном придавило станочника лесоперерабатывающего предприятия «Ель».
Еще один смертельный случай на производстве зарегистрирован во Владивостоке, он произошел с 58-летним мастером рефрижераторных установок компании «Марин Лайн».
Представители профсоюзов участвуют в расследовании этих происшествий.