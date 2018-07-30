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Стали известны новые детали в деле пропавшего лайнера МН370
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Стали известны новые детали в деле пропавшего лайнера МН370 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Как отметил глава малазийской государственной комиссии по расследованию исчезновения этого самолета доктор Кок Су Чун, в момент разворота автопилот воздушного судна был отключен.
Незапланированная смена курса самолета Малазийских авиалиний, который выполнял рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, произошла на ручном управлении. Такое заявление содержится в официальном докладе комиссии по расследованию исчезновения воздушного судна, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году.
Как отметил глава малазийской государственной комиссии по расследованию исчезновения этого самолета доктор Кок Су Чун, в момент разворота автопилот воздушного судна был отключен.
«Расследованием было установлено, что не входивший в полетный план разворот в сторону Индийского океана был сделан при ручном управлении. На этом сошлись во мнении все участники расследования», — цитирует его слова РИА Новости.
Между тем Кок Су Чун добавил, что в комиссии не исключают также и постороннего вмешательства в процесс пилотирования лайнера. При этом участники расследования отметили, что неполадки в работе бортовых систем или техническое состояние самолета не могли стать причиной разворота воздушного судна.
Ранее эксперты смоделировали ситуацию, которая могла произойти на борту пропавшего самолета.
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