Стали известны новые детали в деле пропавшего лайнера МН370

Как отметил глава малазийской государственной комиссии по расследованию исчезновения этого самолета доктор Кок Су Чун, в момент разворота автопилот воздушного судна был отключен.

Незапланированная смена курса самолета Малазийских авиалиний, который выполнял рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, произошла на ручном управлении. Такое заявление содержится в официальном докладе комиссии по расследованию исчезновения воздушного судна, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году.

Как отметил глава малазийской государственной комиссии по расследованию исчезновения этого самолета доктор Кок Су Чун, в момент разворота автопилот воздушного судна был отключен.

«Расследованием было установлено, что не входивший в полетный план разворот в сторону Индийского океана был сделан при ручном управлении. На этом сошлись во мнении все участники расследования», — цитирует его слова РИА Новости

Между тем Кок Су Чун добавил, что в комиссии не исключают также и постороннего вмешательства в процесс пилотирования лайнера. При этом участники расследования отметили, что неполадки в работе бортовых систем или техническое состояние самолета не могли стать причиной разворота воздушного судна.

Ранее эксперты смоделировали ситуацию, которая могла произойти на борту пропавшего самолета.