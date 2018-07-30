Ещё
Казаки Майкопского отдела принимают участие в военно-полевых сборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казаки Майкопского отдела принимают участие в военно-полевых сборах 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
С 28 по 30 июля на базе войсковой части 13714 Республики Адыгея в восьмой раз казаки Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска проводят трехсуточные военно-спортивные мероприятия в составе 1-го линейного исторического казачьего имени генерала А. А. Вельяминова полка.
В рамках сборов казаки пройдут занятия по инженерной, военно-медицинской, тактико-специальной подготовке и подготовке по связи.
Будут организованы высадка казачьих отрядов на местности, обустройство полевого лагеря, организация питания и медицинского обеспечения, спортивные состязания по казачьим и военно-прикладным видам спорта. Члены казачьих обществ, имеющие военный опыт, будут проводить занятия наряду с офицерами воинской части, сотрудниками Россгвардии, МВД и МЧС
— Отрадно, что с каждым годом в военно-полевых сборах принимает участие все больше и больше молодежи. Это наше будущее, будущие защитники Родины, поэтому их военно-спортивной подготовке мы уделяем особо пристальное внимание. Сборы не только дают необходимый жизненный опыт и закаливают характер каждого молодого человека, но и являются хорошей возможностью проверить себя на стойкость, выносливость и казачью сплоченность, — прокомментировал атаман Майкопского казачьего отдела подъесаул Александр Данилов.
В сборах принимают участие более 350 казаков от всех районных казачьих обществ отдела, в том числе и представители Союза казачьей молодежи Кубани.
АиФ Адыгея: последние новости
Глава Адыгеи встретился с репатриантами В Адыгее работают над совершенствованием системы МФЦ В Майкопе работает административная комиссия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве123
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле327
Опубликован финальный доклад о MH37019
Названа дата глобальной катастрофы25
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве165
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение