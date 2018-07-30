Казаки Майкопского отдела принимают участие в военно-полевых сборах

С 28 по 30 июля на базе войсковой части 13714 Республики Адыгея в восьмой раз казаки Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска проводят трехсуточные военно-спортивные мероприятия в составе 1-го линейного исторического казачьего имени генерала А. А. Вельяминова полка.

В рамках сборов казаки пройдут занятия по инженерной, военно-медицинской, тактико-специальной подготовке и подготовке по связи.

МЧС Будут организованы высадка казачьих отрядов на местности, обустройство полевого лагеря, организация питания и медицинского обеспечения, спортивные состязания по казачьим и военно-прикладным видам спорта. Члены казачьих обществ, имеющие военный опыт, будут проводить занятия наряду с офицерами воинской части, сотрудниками Россгвардии, МВД

— Отрадно, что с каждым годом в военно-полевых сборах принимает участие все больше и больше молодежи. Это наше будущее, будущие защитники Родины, поэтому их военно-спортивной подготовке мы уделяем особо пристальное внимание. Сборы не только дают необходимый жизненный опыт и закаливают характер каждого молодого человека, но и являются хорошей возможностью проверить себя на стойкость, выносливость и казачью сплоченность, — прокомментировал атаман Майкопского казачьего отдела подъесаул Александр Данилов

В сборах принимают участие более 350 казаков от всех районных казачьих обществ отдела, в том числе и представители Союза казачьей молодежи Кубани.