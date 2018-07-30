«Экодемия» должна стать фундаментом экологического образования в России

Вы целенаправленно хотели увидеть Байкал, сохранить его природу. Надеюсь, что, получив здесь навыки, вы станете проводниками волонтерских идей, наши начинания станут массовыми и помогут россиянам повернуться лицом к проблемам, которые мы обязаны решать все вместе", — сказал он.

Как отметил зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов , проведение подобных мероприятий способствует распространению информации о заповедных территориях и формирует у граждан правильное отношение к природе.

"Спасибо, что проявляете свою позицию, самоотверженно выполняете ваши функции и отдаете свое время сохранению природы", — заявил он.

Как подчеркнул глава минприроды Иркутской области Андрей Крючков , проект «Экодемия» должен стать фундаментом экологического образования в России.

Волонтерский проект «Экодемия» реализуется с июля по сентябрь на территории 12 заповедных территорий России. Базовый лагерь будет работать с 30 июля по 9 сентября 2018 года на территории Прибайкальского национального парка. Аналогичные смены уже проходят или скоро откроются в заповедниках «Столбы», «Кавказский», «Байкальский», «Тебердинский», «Алтайский», в национальных парках «Кенозерье», «Плещеево озеро», «Кисловодский», «Тункинский», «Приэльбрусье», «Забайкальский» с общим количеством участников более 1,5 тысячи человек.