Ещё
«Экодемия» должна стать фундаментом экологического образования в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Экодемия» должна стать фундаментом экологического образования в России 

РИА Новости 30 минут назад
БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ (Иркутская область), 30 июл — РИА Новости. Участники всероссийского лагеря эковолонтеров «Экодемия» помогут в будущем развивать добровольческое движение и будут способствовать созданию новых волонтерских площадок, заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов на открытии первой смены «Экодемии» в Прибайкальском национальном парке.
Вы целенаправленно хотели увидеть Байкал, сохранить его природу. Надеюсь, что, получив здесь навыки, вы станете проводниками волонтерских идей, наши начинания станут массовыми и помогут россиянам повернуться лицом к проблемам, которые мы обязаны решать все вместе", — сказал он.
Как отметил зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов, проведение подобных мероприятий способствует распространению информации о заповедных территориях и формирует у граждан правильное отношение к природе.
"Спасибо, что проявляете свою позицию, самоотверженно выполняете ваши функции и отдаете свое время сохранению природы", — заявил он.
Как подчеркнул глава минприроды Иркутской области Андрей Крючков, проект «Экодемия» должен стать фундаментом экологического образования в России.
Волонтерский проект «Экодемия» реализуется с июля по сентябрь на территории 12 заповедных территорий России. Базовый лагерь будет работать с 30 июля по 9 сентября 2018 года на территории Прибайкальского национального парка. Аналогичные смены уже проходят или скоро откроются в заповедниках «Столбы», «Кавказский», «Байкальский», «Тебердинский», «Алтайский», в национальных парках «Кенозерье», «Плещеево озеро», «Кисловодский», «Тункинский», «Приэльбрусье», «Забайкальский» с общим количеством участников более 1,5 тысячи человек.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле338
Опубликован финальный доклад о MH37020
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве167
Названа дата глобальной катастрофы27
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение