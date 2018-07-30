Ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» в Тольятти выполнен на 72%

Ремонт семи участков магистральных дорог, запланированный на это год в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен на 72%, сообщает сайт горадминистрации.

Ремонт ул. Лесной (от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольской) завершен.

Работы на участке ул. Маршала Жукова (от ул. Фрунзе до Ленинского пр-та) выполнены на 82%. Здесь уложен верхний слой дорожного полотна, на 95% заменен бортовой камень. Остается поменять асфальт на тротуарах и посадочных площадках остановок, а также нанести постоянную разметку.

Бульвар Здоровья (от ул. Свердлова до Ленинского пр-та) отремонтирован на 75%. Здесь практически выполнены работы по устройству выравнивающего слоя (93%) по замене бортового камня (98%). В завершающую стадию вступил ремонт ул. Свердлова (от пр-та Ст. Разина до ул. 40 лет Победы), который на сегодняшний день выполнен на 71%. На текущей неделе подрядчики приступили у укладке верхнего слоя асфальта. На данный момент покрытие обновили на 35%. В ближайшее время будут также отремонтированы тротуары и остановочные площадки.

К устройству завершающего слоя на Ленинском пр-те (от ул. Юбилейной до ул. 40 лет Победы) дорожники пока не приступали. Но работы по укладке выравнивающего слоя и по замене бордюров практически завершены, а потому окончательный этап не за горами. В целом объект готов на 65%. Участок ул. Ленина (от ул. Гагарина до ул. Толстого) отремонтирован на 67%. Работы по устройству выравнивающего слоя выполнены на 87%, бордюры обновлены на 85%, верхний слой асфальта на дороге замене на 30%. Также отремонтирована треть тротуаров и посадочных площадок.

На ул. Горького (от ул. Новозаводской до ул. Лесной) работы выполнены на 43%. Здесь на 68% уложен выравнивающий слой и на 16% — заменен ботовой камень.

Что касается внутриквартального ремонта, работы выполнены на 58%, сообщает администрация города.

Из 49 объектов на сегодня готов 21, их них девять — в Автозаводском районе, по шесть — в Центральном и Комсомольском районах. В работе находятся 17 проездов и дворов, к ремонту 11 объектов еще не приступали.