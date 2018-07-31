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Из-за марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге изменятся 72 маршрута общественного транспорта
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Из-за марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге изменятся 72 маршрута общественного транспорта 

НАША ГАЗЕТА 58 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Урала.
— Схему движения изменят 17 трамвайных маршрутов, 9 троллейбусных, 17 муниципальных и 29 коммерческих автобусов, — рассказали там.
В администрации добавили, что из-за ограничений будут перекрыты въезды в некоторые сады. Изучить измененные маршруты можно на сайте администрации.
Ранее мы рассказывали, какие улицы перекроют для марафона.
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