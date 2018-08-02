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Автобус №60 в Екатеринбурге изменит схему движения
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Автобус №60 в Екатеринбурге изменит схему движения 

АиФ Урал 27 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбуре автобус №60 пустят по новому маршруту. Изменения будут введены временно и продлятся всего пару дней, об этом сообщает в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал».
Как сообщают в ЕМУП «МОАП», автобус №60 изменит свое движение из-за ремонта, который проводится на перекрестке улиц Байкальская и Комсомольская. В связи с этим транспорту придется добираться до Синих Камней по маршруту: Комсомольская — развязка Сибирского тракта — Комсомольская — Анны Бычковой. Далее автобус будет двигаться по привычному маршруту. Ограничения будут введены временно: с 16 часов 1 августа по 3 августа.
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