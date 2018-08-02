Автобус №60 в Екатеринбурге изменит схему движения

В Екатеринбуре автобус №60 пустят по новому маршруту. Изменения будут введены временно и продлятся всего пару дней, об этом сообщает в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал»

Как сообщают в ЕМУП «МОАП», автобус №60 изменит свое движение из-за ремонта, который проводится на перекрестке улиц Байкальская и Комсомольская. В связи с этим транспорту придется добираться до Синих Камней по маршруту: Комсомольская — развязка Сибирского тракта — Комсомольская — Анны Бычковой. Далее автобус будет двигаться по привычному маршруту. Ограничения будут введены временно: с 16 часов 1 августа по 3 августа.