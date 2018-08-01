Копию Самарского знамени доставили на Северный полюс 

Копия Самарского знамени, подаренного болгарскому ополчению во время Русско-турецкой войны 1877-78 годов, впервые была доставлена на Северный полюс в рамках Международного славянского хода. На Северном полюсе знамя развернули капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Олег Щапин и ответственный секретарь Мурманской областной общественной организации Союза писателей России Марина Чистоногова.
31 июля новейший атомный ледокол «50 лет Победы» ФГУП «Атофмлот» вернулся из исторического рейса в город-герой Мурманск. 17 августа из Мурманска знамя отправится в путь длиной 12 тысяч км через Петрозаводск, Великий Новгород, Минск, города Словакии, Сербии, Болгарии, Черногории, после чего вернется в Мурманск.
Первый Международный православный Славянский ход по маршруту Мурманск — Черногория в 1997 году стал продолжением важного события — возрождения по инициативе мурманских писателей, в частности, ветерана атомного ледокольного флота Виталия Маслова, празднования Дня славянской письменности и культуры. Впервые праздник состоялся в Мурманске в 1986 году (с 2001 года он стал государственным). В благодарность за возрождение праздника Болгария подарила Мурманску специально отлитую точную копию софийского памятника Кириллу и Мефодию, ставшую первым подобным монументом в России.
Славянский ход-2018 пройдет с 17 августа по 7 сентября и почти полностью повторит маршрут первого Хода с проведением встреч, выступлений и культурно-патриотических акций. Главной целью Хода является установление дружественных и культурных связей, а также объединение духовных и патриотических сил регионов России и славянских государств. Экспедиция посетит памятные места, связанные с русской историей и событиями, связывающими славянские народы, такие как Шипка, памятник Алеше в Пловдиве, памятник русским воинам в Софии, известные православные монастыри на Балканах.
Организаторами Славянского хода — 2018 выступила Мурманская областная общественная организация Союза писателей России совместно с Мурманским областным отделением Международного фонда славянской письменности и культуры. Партнеры проекта: ФГУП «Атомфлот», Правительство Мурманской области, администрация и городской совет города Мурманска, Мурманское Областное Отделение Международного Общественного Фонда «Российский Фонд МИРА». Его участники — писатели, журналисты и общественные деятели Мурманской области и ряда других регионов России.
Справка «СП»:
Самарское знамя — полотно, подаренное жителями Самары болгарским ополченцам во время Русско-турецкой войны 1877-78 гг, сражавшимся вместе с русскими воинами за освобождение Балкан. Сейчас Самарское знамя хранится в Национальном музее военной истории Болгарии. Первая мурманская копия Самарского знамени стала официальным знаменем Славянского Хода-1997 Мурман-Черногория, она была изготовлена учениками 46-й школы Мурманска. Вторая копия, которая стала знаменем Славянского Хода-2018, была изготовлена художниками Мурманского областного Дворца культуры и творчества им. С. М. Кирова.