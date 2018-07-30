Ещё
Актёры «Уральских пельменей» возобновили тяжбу со своим экс-лидером
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актёры «Уральских пельменей» возобновили тяжбу со своим экс-лидером 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Участники шоу «Уральские пельмени» возобновили судебную тяжбу с бывшим руководителем коллектива Сергеем Нетиевским.
Как пишет портал URA.RU, 31 июля в Свердловском арбитраже пройдёт первое заседание апелляционной инстанции по делу о взыскании с Нетиевского 39,6 миллиона рублей.
В 2017 году артисты Вячеслав Мясников, Александр Попов, Максим Ярица, Дмитрий Соколов, Сергей Калугин и другие потребовали взыскать со своего экс-руководителя почти 40 миллионов рублей, полученных «Творческим объединением „Уральские пельмени“». Нетиевский утверждает, что эти деньги пошли на проведение 21 концерта в период с 2012 по 2015 годы. Как писал Sobesednik.ru, в марте этого года он выиграл суд у своих коллег, но в конце мая те подали апелляционную жалобу.
«В обоснование иска истцы ссылаются на следующие обстоятельства: оспариваемая сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность ответчика, такая сделка подлежала одобрению общим собранием участников общества, в результате заключения оспоримой сделки возникли неблагоприятные последствия для истцов, причинен вред обществу», — говорится в материалах дела.
"Уральские пельмени" признались в творческом кризисе
ИД «Собеседник»: последние новости
Роналду получил условный срок за нарушение налогового законодательства Испании Суд признал незаконным отказ регистрировать Балакина на выборах Верховный суд занялся процентами микрофинансовых организаций
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости34
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле303
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве211
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста363
Украина проиграла России в ВТО54
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Происшествия
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение