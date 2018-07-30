Актёры «Уральских пельменей» возобновили тяжбу со своим экс-лидером

Участники шоу «Уральские пельмени» возобновили судебную тяжбу с бывшим руководителем коллектива Сергеем Нетиевским.

Как пишет портал URA.RU, 31 июля в Свердловском арбитраже пройдёт первое заседание апелляционной инстанции по делу о взыскании с Нетиевского 39,6 миллиона рублей.

«В обоснование иска истцы ссылаются на следующие обстоятельства: оспариваемая сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность ответчика, такая сделка подлежала одобрению общим собранием участников общества, в результате заключения оспоримой сделки возникли неблагоприятные последствия для истцов, причинен вред обществу», — говорится в материалах дела.

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