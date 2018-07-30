Актёры «Уральских пельменей» возобновили тяжбу со своим экс-лидером 

Участники шоу «Уральские пельмени» возобновили судебную тяжбу с бывшим руководителем коллектива Сергеем Нетиевским.
Как пишет портал URA.RU, 31 июля в Свердловском арбитраже пройдёт первое заседание апелляционной инстанции по делу о взыскании с Нетиевского 39,6 миллиона рублей.
В 2017 году артисты Вячеслав Мясников, Александр Попов, Максим Ярица, Дмитрий Соколов, Сергей Калугин и другие потребовали взыскать со своего экс-руководителя почти 40 миллионов рублей, полученных «Творческим объединением „Уральские пельмени“». Нетиевский утверждает, что эти деньги пошли на проведение 21 концерта в период с 2012 по 2015 годы. Как писал Sobesednik.ru, в марте этого года он выиграл суд у своих коллег, но в конце мая те подали апелляционную жалобу.
«В обоснование иска истцы ссылаются на следующие обстоятельства: оспариваемая сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность ответчика, такая сделка подлежала одобрению общим собранием участников общества, в результате заключения оспоримой сделки возникли неблагоприятные последствия для истцов, причинен вред обществу», — говорится в материалах дела.
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