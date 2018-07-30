Астрологический прогноз: как сложится ваша неделя?

Какой день сложится для вас наиболее удачным образом? Когда стоит сосредоточиться на работе, а когда проводить время с семьей? На эти и другие вопросы отвечает астропсихолог Лилия Любимова.

Продолжайте идти вперед, даже если кажется, что «все пропало». В понедельник и вторник жизнь может иногда казаться слишком сложной, но уже в среду выглянет солнце. Вы будете вознаграждены за невозмутимость и упорство большой удачей и хорошими новостями. В четверг вам откроются любые двери. В пятницу не забудьте о спорте, а в уикенд отправляйтесь за город.

ТЕЛЕЦ

Понедельник — день активного общения, понадобятся красноречие и дар убеждать. Во вторник-среду возможны краткосрочные командировки и поездки. Четверг — время для раздумий и анализа ситуации, а пятница — для принятия решений. Кстати, в субботу вам, вероятно, придется немного поработать, особенно если у вас свое дело. А вот в воскресенье — полный релакс!

БЛИЗНЕЦЫ

Вам пора отдыхать, взять отпуск — да, прямо с понедельника взять тайм-аут, купить горящий тур или устроить себе выходные. В среду пообщайтесь с родными, которые близко, и позвоните тем, кто далеко. В четверг и пятницу делайте дела спокойно, без суеты, и все сложится удачно. А выходные проведите так, как подскажет интуиция.

Понедельник — день вашей удачи: решайте финансовые вопросы, оформляйте документы, налаживайте контакты. Вторник-среда пройдут в делах стремительно и цельно, в четверг важно сделать передышку и вечером посетить культурное мероприятие или кафе, а в пятницу можно уехать куда-нибудь на пару дней — туда, где природа и тишина.

На этой неделе прямо с понедельника балуйте себя: в перерыв отправляйтесь погулять, раньше ложитесь спать, смотрите любимые фильмы. Во вторник-среду избегайте перегрузок и споров. В четверг ближе к вечеру посетите бассейн, а в пятницу — магазины с платьями. В субботу украсьте дом, а в воскресенье не забудьте про фитнес!

Подарите себе необычный понедельник: откажитесь от переживаний и споров. Во вторник начните утро с бега, йоги или растяжки, а спать ложитесь пораньше. Среда и четверг — спокойные дни, благоприятные для поездок, дальних перелетов и даже смены работы. Пятница хороша для любых дел, кроме крупных покупок. В выходные побудьте дома или на даче.

Прямо с понедельника начните избавляться от того, что вам мешает жить — лишних вещей, страхов, тревожных мыслей. Далее вы войдете во вкус и не заметите, как начнется время перемен. В четверг возможны приятные сюрпризы и новое сотрудничество. В пятницу на место старых вещей можно приобрести парочку новых. Прекрасный уикенд для вас — развивающий: мастер-класс, лекции, творчество.

СКОРПИОН

Продуктивная неделя — и это вы поймете уже в понедельник к обеду. Ваши усилия окупятся с избытком, идеи найдут отклик. Удача с вами! В четверг наградите себя бьюти-подарком. В пятницу возможна душевная встреча с друзьями. Суббота — уютный домашний день. В воскресенье поезжайте к близким.

СТРЕЛЕЦ

Если давно не отдыхали, планируйте отпуск: в понедельник-вторник вы легко найдете хорошие предложения от туроператоров и вас посетят небанальные идеи поездок. В среду время делать полезные покупки, в четверг — легко решать вопросы с документами. В пятницу придется сосредоточиться на работе. В выходные отправляйтесь в путь или займитесь спортом.

КОЗЕРОГ

Вы хотели повышения? В понедельник и вторник можно поговорить об этом с руководством. Хотите свое дело? Пишите бизнес-план — все сложится. В среду-четверг закрепите результаты и не волнуйтесь, если потребуется немного терпения. В пятницу возможны подарки. В субботу приготовьте что-нибудь необычное, а в воскресенье сходите в музей.

ВОДОЛЕЙ

В понедельник, вторник и среду устройте себе информационный детокс: не читайте новости, соцсети, отвечайте лишь близким друзьям и партнерам. Важная информация придет к вам изнутри, в виде голоса интуиции, и надо помочь ей быть услышанной. Четверг и пятница — время активных действий во всех сферах. В выходные желателен релакс.

Отбросьте все сомнения и страхи: прямо с понедельника пробуйте новое, воплощайте в жизнь мечты. В среду лучше не торопиться, так как можно упустить важные детали. В четверг-пятницу — время учиться новому, накапливать знания. В субботу хорош дачный отдых, а в воскресенье — пробежка.