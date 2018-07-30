Омская мэрия увеличила расходы на День города

Городская администрация завершает подготовку ко Дню города, который состоится уже в эти выходные. На этой неделе Омск отметит 302-ю годовщину. Праздничные мероприятия начнутся уже в пятницу, 3 августа. В 13.00 в Воскресенском сквере откроется выставка «Флора», посвящена она будет странам света. В это же время на площади перед домом кино стартует фестиваль уличного кино, а в Омской Крепости в 12.00 начнется выставка народных мастеров.

4 августа день города начнется с Сибирского международного марафона на Соборной площади. Участники забега впервые получили возможность выиграть автомобиль.

— Омская крепость станет главной площадкой. В 12.15 желающие смогут посмотреть выступление пилотной группы «Русь», которая откроет празднества, — рассказала заместитель мэра Омска Елена Шипилова

Для тех, кто не сможет находиться в Омской крепости в течение дня, возле входа в Воскресенский сквер установят видеоэкраны. Они будут транслировать все происходящее в историческом комплексе. Причем чиновники уверены, что Омская крепость сможет вместить большее количество гостей. По этим соображениям концерт столичных звезд решено проводить в исторической части города, а не на Площади победы, где в прошлом году прошел концерт Надежды Бабкиной.

Другую праздничную площадку разместят у «Арены Омск». В парке 30-летия ВЛКСМ также с 14.00 пройдут праздничные мероприятия, а в Парке Победы состоится традиционный фестиваль «Щит Сибири». На ул. Чокана Валиханова откроются арт-зоны, семейно-досуговые мероприятия пройдут в Воскресенском и Дзержинском скверах. Чтобы погода не помешала проведению праздника, на случай дождливой погоды праздничные площадки сделают крытыми.

— Надеемся, что погода не подведет, но пока нам обещают дождь. Поэтому мы сделаем все площадки максимально комфортными, — отметила Елена Шипилова. — На каждой площади будет по 20 — 30 тысяч человек, а за два дня надеемся, что гостями праздника станут более 200 тыс. человек.

Ни одна площадка, знакомая омичам, не останется, по ее словам, без внимания. В воскресенье, 5 августа, торжества продолжатся. Омичи также смогут посетить выставку «Флора», «Рамбат» и фестиваль «Щит Сибири».

Добавим, День города для Омска обошелся в копеечку. На организацию праздничных мероприятий уже направлено 9 млн руб. из муниципального бюджета, и 10 млн руб. — из областного. Также привлечены спонсорские средства. Напомним, ранее городские чиновники озвучивали сумму в 9 млн руб.