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Кашей с металлом кормили пациентов в больнице Новосибирской области
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Кашей с металлом кормили пациентов в больнице Новосибирской области 

Вести Новосибирск 1 час назад
Кашей с металлом кормили пациентов в больнице Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.
Ведомство во время проверки в одной из больниц Новосибирской области обнаружило остаток партии пшеничной крупы с металлом.
«По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории, содержание металломагнитной примеси в продукции было превышено почти в 3 раза», — рассказали в Россельхознадзоре.
Продукцию изъяли и сожгли. Представителя медицинского учреждения оштрафовали.
«Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области в данный момент принимаются меры в соответствии с действующим законодательством в отношении поставщика опасной крупы», — резюмировали в ведомстве.
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