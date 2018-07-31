Кашей с металлом кормили пациентов в больнице Новосибирской области

Кашей с металлом кормили пациентов в больнице Новосибирской области , об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

Ведомство во время проверки в одной из больниц Новосибирской области обнаружило остаток партии пшеничной крупы с металлом.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории, содержание металломагнитной примеси в продукции было превышено почти в 3 раза», — рассказали в Россельхознадзоре.

Продукцию изъяли и сожгли. Представителя медицинского учреждения оштрафовали.

«Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области в данный момент принимаются меры в соответствии с действующим законодательством в отношении поставщика опасной крупы», — резюмировали в ведомстве.

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