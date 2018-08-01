Россиян и законодательство подготовят к цифровому прорыву

Совет, который был создан при Совете федерации для законодательного обеспечения цифрового прорыва, собрался на первое заседание. На площадке калининградского наукограда Технополис GS парламентарии, представители министерств и ведомств, а также эксперты назвали направления, над которым предстоит работать законодателям и кабмину.

У нашей страны есть все предпосылки для ускорения темпов цифровизации, уверен вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак . Уже сегодня по доступности услуг сотовой связи Россия занимает второе место в мире, широкополосного доступа в интернет — десятое, напомнил он. «Но мало подключить все населенные пункты к сети интернет. Надо еще научить граждан пользоваться цифровыми сервисами», — заявил он.

Для этого «необходимо повышать уровень цифровой культуры населения». «Решая эту задачу, мы обеспечиваем готовность наших граждан к работе в цифровую эпоху.., — пояснил парламентарий. — Нам просто необходимо предоставить каждому возможность развивать цифровые компетенции, в том числе, гражданам предпенсионного и пенсионного возраста».

Речь идет, в частности, о возможности удаленной работы, об эффективном и быстром поиске вакансий и т.п.

В связи с этим Совет предлагает правительству разработать единые стандарты, формы и методы обучения населения страны информационным технологиям.

По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, для масштабного цифрового прорыва не хватает нескольких миллионов специалистов. Масштаб цифровизации, заявленной в нашей стране, требует массовой подготовки кадров, предупредил он. Так, только для перевода в цифровой вид только работы правительства нужны несколько тысяч программистов. Кстати, за счет цифровизации можно будет существенно сократить число чиновников. Это касается и Счетной палаты . «Мы будем проводить меньше проверок, но будем видеть все», — предупредил Кудрин.

Примерно через десять лет, добавил ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий , на рынке труда будет сложно без «цифровой подготовки». Сейчас — 75 млн нынешних рабочих мест. К 26 миллионам из них, по оценке ученых, работодатели изменят требования с «поправкой» на новую эпоху. В связи с этим государство вместе с экспертами должно проработать программы для адаптации рынка труда к новым условиям. Нужны доступные программы дистанционного образования, рекомендуют ученые. Ректор МГУ согласился с тем, что в первую очередь надо обратить внимание на переподготовку граждан предпенсионного возраста.

— Наша задача — написать законы для цифровой экономики так, чтобы они защищали граждан и бизнес, — заявил глава Минкомсвязи Константин Носков . Он назвал ряд ключевых направлений, над которыми предстоит работать в первую очередь для полноценной жизни и работы в новых условиях.

Одна из задач — государство должно создать полноценную систему идентификации граждан в онлайн-среде. Так, необходимо определить правила, как опознавать гражданина с помощью электронной подписи, с использованием мобильного телефона, фитнес-браслетов, умных часов и других идентификаторов. Другая задача — перевод большого массива документов в цифровую форму. Это не только электронные трудовые книжки и паспорта, уточнил министр. «Сейчас большая часть документов в гражданском и государственном обороте — бумажки. И это неправильно», — считает Носков. «Бумагу» должна заменить информация, записанная в цифровых реестрах, и этот принцип необходимо заложить в законодательство. Конечно, для этого надо подробно проработать вопрос защиты данных, добавил глава Минкомсвязи.

В качестве одной из главных задач Совет обозначил обеспечение цифрового суверенитета России. За счет дальнейшей цифровизации экономики к 2025 году ВВП России может увеличиться, как минимум, на 4 трлн рублей, оценил Андрей Турчак. Однако он предупредил о риске — компании могут попытаться достигнуть целевые показатели, внедряя готовые иностранные решения и продукты. Мониторинг, а также инициативы в целях недопущения такой практики — среди задач нового Совета.

Одна из проблем на пути цифровизации — нехватка финансов у регионов. В связи с эти Совет, заявил Турчак, должен принимать участие в расчете дотаций, выделяемых регионам на развитие цифровой среды. А также — отследить траты. Для этого новая экспертная структура создаст рейтинг регионов, исходя из успехов в этой сфере.