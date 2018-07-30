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В Удмуртии за три дня утонули четыре человека
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В Удмуртии за три дня утонули четыре человека 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии за три дня утонули четыре человека. Об этом информагентству «Сусанин» рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Удмуртской Республики» Екатерина Бронникова.
Две из четырех трагедий произошли на Каме. Так, в Воткинском районе недалеко от турбазы «Золотой Якорь» в реке утонула женщина 1973 года рождения. Её тело пока не нашли. В воскресенье, 29 июля, в Сарапульском районе из Камы подняли тело мужчины 1986 года рождения.
Кроме того, в пятницу, 27 июля, со дна Митюковского пруда в Воткинске подняли тело мужчины 1990 года рождения. Еще одного погибшего нашли в выходные в Глазове. Тело утонувшего в Чепце до сих пор не опознали.
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