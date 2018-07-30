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«Они прекрасны». Нижегородцы наконец-то смогли вблизи увидеть пакгаузы на Стрелке
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«Они прекрасны». Нижегородцы наконец-то смогли вблизи увидеть пакгаузы на Стрелке 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Доступ к пакгаузам на Стрелке был закрыт на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 из соображений безопасности. Территория бывшего порта вместе со стальными конструкциями была обнесена забором, ворота которого открылись лишь несколько дней назад.
— Наконец-то вживую посмотрел пакгаузы на Стрелке. Они прекрасны, — написал на своей странице в Facebook журналист Андрей Вовк.
На Стрелке также расположен историко-культурный памятник «Ярмарочная водозаборная станция», закрытый сейчас фальшфасадом. Недавно этот объект культурного наследия был изъят судом у нерадивого собственника.
Кстати, территория бывшего порта примечательна не только своими объектами, но и прекрасным видом, открывающимся на историческую часть города, в том числе Нижегородский кремль.
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