Роспотребнадзор может подать иск к властям Североуральска из-за качества воды

Ранее сообщалось, что прокуратура Свердловской области рекомендовала властям Североуральска создать альтернативные источники водоснабжения после провала русла реки Калья.

"Будем инициировать подготовку основных требований, возможно, это будет в форме исков к муниципальной власти (Североуральска) по обустройству для города источника водоснабжения надлежащего по стабильности качества, имеющего все необходимые разрешительные документы, поскольку эксплуатация этого источника показала, что высоки риски ухудшения качества воды", — сказал на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС Козловских.

По его словам, источник водоснабжения в Североуральске не имеет санитарно-эпидемиологического заключения. «Соответственно, не определены зоны санитарной охраны. Тем не менее оставлять так нельзя, нужно находить решения по поиску источника водоснабжения», — пояснил Козловских.

Он добавил, что с момента аварии сотрудники Роспотребнадзора начали ежедневно контролировать качество воды. «Водоканал и территориальный отдел управления Роспотребнадзора несколько раз в сутки отслеживали химические и микробиологические показатели для подтверждения отсутствия рисков», — отметил замглавы ведомства.