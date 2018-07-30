Роспотребнадзор может подать иск к властям Североуральска из-за качества воды 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области планирует направить иск к администрации города Североуральска, где произошло ЧП с водоснабжением, об обеспечении горожан качественной питьевой водой. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Дмитрий Козловских.
Ранее сообщалось, что прокуратура Свердловской области рекомендовала властям Североуральска создать альтернативные источники водоснабжения после провала русла реки Калья.
"Будем инициировать подготовку основных требований, возможно, это будет в форме исков к муниципальной власти (Североуральска) по обустройству для города источника водоснабжения надлежащего по стабильности качества, имеющего все необходимые разрешительные документы, поскольку эксплуатация этого источника показала, что высоки риски ухудшения качества воды", — сказал на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС Козловских.
По его словам, источник водоснабжения в Североуральске не имеет санитарно-эпидемиологического заключения. «Соответственно, не определены зоны санитарной охраны. Тем не менее оставлять так нельзя, нужно находить решения по поиску источника водоснабжения», — пояснил Козловских.
Он добавил, что с момента аварии сотрудники Роспотребнадзора начали ежедневно контролировать качество воды. «Водоканал и территориальный отдел управления Роспотребнадзора несколько раз в сутки отслеживали химические и микробиологические показатели для подтверждения отсутствия рисков», — отметил замглавы ведомства.
16 июля на реке Калья в 12 километрах от Североуральска образовался провал русла диаметром 10 метров, из-за чего речная вода попала в водозабор. Для хозяйственно-бытовых нужд вода в населенные пункты Североуральского округа подавалась в полном объеме, однако она была непригодна для питья из-за несоответствия санитарным нормам. Из-за нарушения снабжения населения города питьевой водой проверки организовали областная прокуратура и региональное следственное управление СК РФ. Министерству здравоохранения Свердловской области было предложено обеспечить вакцинацию жителей Североуральска против гепатита А и ротавирусной инфекции.