Роспотребнадзор через суд обяжет мэрию Североуральска найти новый источник воды

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области через суд потребует от мэрии Североуральска создать новый источник питьевой воды. Это связано с недавней аварией, после которой вода в кранах горожан несколько дней была непригодна для питья. Об этом сообщил замруководителя управления Дмитрий Козловских.

По словам Козловских, нынешний водозабор на реке Калье не имеет необходимого разрешения, санитарная зона вокруг него отсутствует. «Эксплуатация этого источника показала, что есть риск ухудшения качества питьевой воды», — сказал он. Козловских признал, что использование источника является вынужденным, так как альтернативу ему найти сложно, но заявил, что оставлять водоснабжение в нынешнем виде нельзя.

Вдобавок Козловских отметил нехватку машин для поставки воды жителям Североуральска во время аварий. Муниципалитету уже было предложено увеличить количество «водовозок» при помощи областных властей. По расчетам Роспотребнадзора, в день для питья и приготовления пищи человеку необходимо девять литров воды, в то время как североуральцам выдавали только по два литра в одни руки.

«ФедералПресс» напоминает, что в Североуральске есть резервный источник питьевой воды на реке Вагран. Во время аварии он не использовался по неизвестным причинам.

Фото: ДИП СО