Богучанская ГЭС установила рекорд выработки электроэнергии

В июле 2018 года Богучанская ГЭС выработала 1 458 млн кВт·ч электроэнергии, что стало максимальным результатом за все время эксплуатации. В течение месяца в работе находились шесть из девяти гидроагрегатов. Предыдущий рекорд был установлен в июле 2017 года и составлял на 4 млн кВт•ч меньше.

Рекордный показатель стал возможен благодаря увеличению расхода воды для обеспечения навигации на реке Ангаре. В июле 2018 года средний расход через гидроагрегаты превышал 3120 м3/с, годом ранее он был меньше — 3075 м3/с. В соответствии с требованиями Енисейского бассейнового водного управления Богучанская ГЭС обеспечивала уровень воды в нижнем бьефе не менее 138,39 м над уровнем Балтийского моря, что позволяло выполнять все задачи грузовых перевозок по Ангаре.

За первое полугодие ГЭС поставила потребителям 6 млрд 164 млн кВт•ч, за семь месяцев 2018 года станция произвела 7 млрд 622 млн кВт·ч. Всего с момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 1 августа 2018 года Богучанская ГЭС произвела 61 млрд 634 млн кВт•ч.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности, оперативного задания Системного оператора и качественного управления режимами работы. Работа всех ГЭС находится под полным контролем государства: режимы водохранилищ и объемы пропуска устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Росводресурсов. Ежемесячное задание по объемам пропуска для Богучанской ГЭС и других станций Ангаро-Енисейского каскада устанавливает Енисейское бассейновое водное управление. С 2014 года на Ангаро-Енисейском каскаде ГЭС отмечается низкая водность, но благодаря сбалансированной политике государства и регулирующей роли плотин ГЭС судоходство и водозаборы населенных пунктов работают в нормальном режиме, а выработка энергии растет..

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС» Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»