В Ростовской области открыли памятник дружбы Петра I и Кантемира

По данным организаторов, 7 июля 2016 года представителями двух народов — депутатом Госдумы Олегом Пахолковым и тогда еще кандидатом в президенты Молдовы Игорем Додоном — был заложен камень будущего памятника дружбы императора Петра I Великого и господаря Молдовы Дмитрия Кантемира.

Спустя два года, 30 июля 2018 года, уже действующий президент Молдовы Додон и представитель Союза дружбы России и Молдовы Пахолков приняли участие в торжественном открытии памятника.

"Уверен, что Молдова как была дружественным государством для России и Россия дружественным государством для Молдовы, так это и будет", — заявил на церемонии открытия молдавский президент.

Автор эскиза памятника Александр Воронцов , скульптор — Павел Слободчиков. Памятник выполнен из композиционного материала на основе смолы в натуральную величину.