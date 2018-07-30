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В Ростовской области открыли памятник дружбы Петра I и Кантемира
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В Ростовской области открыли памятник дружбы Петра I и Кантемира 

РИА Новости 1 час назад
ВОЛГОДОНСК (Ростовская область), 30 июл — РИА Новости. Открытие памятника дружбы императора Петра I Великого и господаря Молдовы Дмитрия Кантемира состоялось в городе Волгодонске Ростовской области в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
По данным организаторов, 7 июля 2016 года представителями двух народов — депутатом Госдумы Олегом Пахолковым и тогда еще кандидатом в президенты Молдовы Игорем Додоном — был заложен камень будущего памятника дружбы императора Петра I Великого и господаря Молдовы Дмитрия Кантемира.
Спустя два года, 30 июля 2018 года, уже действующий президент Молдовы Додон и представитель Союза дружбы России и Молдовы Пахолков приняли участие в торжественном открытии памятника.
"Уверен, что Молдова как была дружественным государством для России и Россия дружественным государством для Молдовы, так это и будет", — заявил на церемонии открытия молдавский президент.
Автор эскиза памятника Александр Воронцов, скульптор — Павел Слободчиков. Памятник выполнен из композиционного материала на основе смолы в натуральную величину.
Как сообщили организаторы мероприятия, Дмитрий Кантемир — историческая фигура, которая внесла неоценимый вклад в становление независимости республики Молдова, а также оказала влияние на историю России. Он был другом Петра I Великого, а его верноподданные приложили свою руку к возрождению культуры виноделия в императорской России. Это стало одной из причин выбора места для памятника — берег Дона вблизи Цимлянска, являющегося родиной российского виноградарства.
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