Раскопан потерянный новгородский храм XIV века

Ученые Института археологии РАН открыли хорошо сохранившуюся стену церкви Андрея Юродивого на Ситке — главного храма Ситецкого монастыря, сейчас полностью разрушенного. Этот храм в окрестностях Великого Новгорода был полностью скрыт под землей, но раскопки 2018 года показали, что практически утраченный памятник можно подготовить для показа широкой публике. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Indicator.Ru.

Церковь Андрея Юродивого была построена в 1371 году по заказу некоей Натальи, об этом свидетельствуют II и III Новгородские летописи. Ученые считают, что каменная церковь Андрея Юродивого была построена на месте деревянного храма в Ситецком монастыре, который находился на окраине Новгорода. В те времена там находилось множество монастырей: Шилов, Коломецкий, Сковородский, Аргамаков, Лядский, Нередицкий, Кириллов, Ковалев и Сокольницкий. Сегодня из них сохранились только Нередицкая церковь и храм Спаса на Ковалеве.

Монастырь неоднократно упоминается в летописях, но уже в 1611 году он приходит в упадок. К началу XX века уцелели лишь его главный храм и небольшая деревянная мельница. В 1931 году специальная комиссия закрыла церковь как бесхозную, а здание решили использовать как пороховой склад, запечатать окна и обнести храм колючей проволокой. Здания Кириллова и Ситецкого монастырей окончательно разрушил артобстрел в 1941 году.

В 1960-х сотрудники Новгородских реставрационных мастерских сняли план с еще сохранявшихся над землей руин храма. Но уже в 80-х годах от церкви остался только один торчащий кусок стены, и когда в XXI веке на месте храма начались раскопки, на земле не было ни малейших следов того, что здесь когда-то что-то было построено. «Когда мы пришли сюда в 2013 году, здесь вообще ничего не было. Не то что не сохранилось каких-то следов кладки — была просто всхолмленная земля, которая зарастала бузиной, ивами и кустарником, — пояснила Марина Вдовиченко из Института археологии РАН. — Если бы мы здесь все не расчистили, то этот объект можно было бы просто потерять. Никто бы даже и не знал, что здесь стоит храм».

О том, какой была церковь Андрея Юродивого, сейчас можно судить лишь по фотографиям и архивным описаниям: это было здание, похожее на «классические» новгородские храмы второй половины XIV века: с четырьмя столбами, одной апсидой и одним куполом. В этом храме не было фресок. Возможно, поэтому его, в отличие от других новгородских храмов, не стали восстанавливать в первую очередь. Проведенные в течение последних лет археологические работы позволили уточнить архитектурные особенности храма: в частности, исследование фундамента показало, что его глубина исключительна — не менее семи рядов средних валунов. Причины, побудившие зодчих заложить такой глубокий фундамент, еще предстоит выяснить, но сейчас уже можно сказать, что в исследованных памятниках этого времени таких глубоких фундаментов нет.

Сопоставление плана церкви Андрея на Ситке с планами близких по времени храмов показало, что она представляет собой полную уменьшенную копию храма Федора Стратилата. Этот прием, как отмечают ученые, был характерен для небольших монастырских храмов. Возможно, это был камерный боярский монастырь и место упокоения того семейства, которое построило храм Федора Стратилата и храм Андрея на Ситке.

Раскопки 2018 года добавили новый материал в изучение новгородского храма: археологи неожиданно смогли открыть хорошо сохранившийся фрагмент стены в восточной части церкви. Она очень хорошо сохранилась, поэтому археологи пришли к выводу, что храм Андрея Юродивого можно будет реставрировать и включить в ряд музейных объектов в туристическом маршруте по юго-восточным окрестностям Великого Новгорода.

Сразу после археологических исследований раскрытые на высоту двух метров стены Андреевской церкви будут опять засыпаны землей и скрыты от глаз, поскольку это единственный на данный момент способ сохранить остатки сооружения. «Церковь Андрея Юродивого на Ситке — как призрак: с одной стороны, она внесена в список памятников федерального значения и стоит на госохране, а с другой стороны, ее по сути нет, — говорит Вдовиченко. — То есть это памятник архитектуры, которого одновременно нет, и в то же самое время он есть, только полностью скрыт под землей».

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