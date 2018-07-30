Археологи раскопали потерянный новгородский храм XIV века

Ученые Института археологии РАН открыли хорошо сохранившуюся стену церкви Андрея Юродивого на Ситке — главного храма Ситецкого монастыря, полностью разрушенного к настоящему времени, сообщает пресс-служба института. Этот храм в окрестностях Великого Новгорода стоит на государственной охране как федеральный памятник архитектуры. Однако до настоящего времени он был полностью скрыт под землей. Раскопки этого года впервые показали, что этот практически утраченный памятник можно музеефицировать и подготовить для широкого показа.

Как полагают исследователи, каменная церковь Андрея Юродивого была построена на месте деревянного храма в уже существовавшем в XIV веке Ситецком монастыре, который находился на окраине Новгорода на высоком холме на берегу Волховца. В 1960-х сотрудники Новгородских реставрационных мастерских сняли план с еще сохранявшихся над землей руин храма. Но уже в 80-х годах от церкви остался только один торчащий кусок стены, и когда к работам на месте храма наконец приступили археологи, на земле не было ни малейших следов того, что когда-то здесь было построено.

О том, какой была церковь Андрея Юродивого, сейчас можно судить лишь по фотографиям и архивным описаниям: это было здание, похожее на «классические» новгородские храмы второй половины XIV века: с четырьмя столбами, одной апсидой и одним куполом. Проведенные в течение последних лет археологические работы позволили уточнить архитектурные особенности храма: в частности, исследование фундамента показало, что он имеет исключительную глубину — не менее семи рядов средних валунов. Причины, побудившие зодчих заложить такой глубокий фундамент, еще предстоит выяснить, но сейчас уже можно сказать, что в исследованных памятниках этого времени таких глубоких фундаментов нет.

Сопоставление плана церкви Андрея на Ситке с планами близких по времени храмов показало, что храм является полной уменьшенной копией храма Федора Стратилата — шедевра новгородской архитектуры. Как пояснил руководитель Новгородского архитектурно-археологического отряда ИА РАН Владимир Седов , особенности храма позволяют говорить о том, что он относится к периоду расцвета древнерусской боярской архитектуры. Раскопки 2018 года добавили новый материал в изучение новгородского храма: археологи неожиданно смогли открыть хорошо сохранившийся фрагмент стены в восточной части церкви. Ее исключительно хорошая сохранность впервые дала уверенность в том, что храм Андрея Юродивого можно будет реставрировать и включить в ряд музейных объектов в туристическом маршруте по юго-восточным окрестностям Великого Новгорода. Подобный опыт — приспособление для музейного показа руин древних сооружений широко распространен в западноевропейском музееведении, а в последние годы эта практика становится популярной и в России . Например, в 2016-2017 годах в Новгороде был воплощен в жизнь масштабный проект музеефикации руин церкви Благовещения на Городище XII–XIV веков, а в Москве в 2017 году на Хохловской площади был устроен археологический парк под открытым небом, центром которого стал фрагмент стены Белого Города.

Как полагают ученые, консервация и дальнейшая музеефикация руин церкви Андрея на Ситке вполне осуществима. Но сразу после археологических исследований раскрытые на высоту двух метров стены Андреевской церкви будут опять засыпаны землей и скрыты от глаз, поскольку это единственный на данный момент способ сохранить остатки сооружения.