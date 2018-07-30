Археологи раскопали остатки древнего новгородского храма

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Ученые Института археологии РАН раскопали хорошо сохранившуюся стену церкви Андрея Юродивого на Ситке — главного храма Ситецкого монастыря, полностью разрушенного к настоящему времени, сообщила пресс-служба ИА РАН. Этот храм в окрестностях Великого Новгорода стоит на государственной охране как федеральный памятник архитектуры, но до настоящего времени он был полностью скрыт под землей.

"Церковь Андрея Юродивого на Ситке — как призрак: с одной стороны, она внесена в список памятников федерального значения и стоит на госохране, а с другой стороны, ее, по сути, нет. То есть это памятник архитектуры, которого одновременно нет, и в то же самое время он есть, только полностью скрыт под землей", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Новгородского архитектурно-археологического отряда ИА РАН Марины Вдовиченко.

Как полагают исследователи, каменная церковь Андрея Юродивого была построена на месте деревянного храма в уже существовавшем в XIV веке Ситецком монастыре, который находился на окраине Новгорода на высоком холме на берегу Волховца.

Монастырь неоднократно упоминается в летописях, но уже в 1611 году он приходит в упадок. К началу XX века лишь его главный храм и небольшая деревянная мельница остаются единственными уцелевшими от монастыря зданиями. В 1931 году специальная комиссия закрывает церковь как бесхозную, и принимается решение использовать здание под пороховой склад, зашить окна и обнести храм колючей проволокой. В августе 1941 года во время артиллерийского обстрела окончательно разрушаются здания Кириллова и Ситецкого монастырей.

В 1960-х сотрудники Новгородских реставрационных мастерских сняли план с еще сохранявшихся над землей руин храма. Но уже в 1980-х годах от церкви остался только один кусок стены.

После раскопок 2018 года ученые пришли к выводу, что консервация и дальнейшая музеефикация руин церкви Андрея на Ситке вполне осуществима. «Когда во время исследований в предыдущие годы мы раскрывали стены, они оказывались высотой 50-70 сантиметров. В этом году мы раскрыли восточную часть храма, которая оказалась очень высокой и хорошо сохранившейся. Апсида сохранилась на очень большую высоту — более двух метров, фактически готовый к реставрации памятник», — отметила Вдовиченко.