В Рузе начали отливку памятника Ивану Калите, который установят к 690-летию города

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Памятник великому князю московскому Ивану Калите начали отливать в подмосковной Рузе , чтобы открыть монумент в рамках празднования 690-летия города. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава городского округа Максим Тарханов.

"Скульптор завершил изготовление формы, она доставлена на специализированный завод для непосредственной отливки бронзового памятника, очень надеемся открыть монумент 18 августа, в рамках празднования 690-летия Рузы", — сказал он. Памятник работы заслуженного художника России Олега Молчанова изображает Ивана Калиту в кафтане и сапогах. Одной рукой князь придерживает висящий на поясе кошелек, а другой держит духовную грамоту с упоминанием Рузы. Высота памятника вместе с постаментом — около 6 м.

Как ожидается, монумент, изготовленный на средства из внебюджетных источников, будет стоять на центральной площади Рузы. «Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович мог быть уроженцем Рузского края», — напомнил Тарханов. Ранее Тарханов рассказывал ТАСС, что в рамках областной программы «Малые исторические города» Руза получила 198 млн рублей, которые направили на благоустройство центральной площади, площади перед Центром культуры и искусств, пешеходной зоны «Рузский Арбат» и Георгиевского пруда.

Глава городского округа уточнил, что 690-летие Рузы, которое будет отмечаться 17-19 августа, власти рассматривают не просто как праздник, а как большой инфраструктурный проект, который даст новый толчок к развитию города. В общей сложности в эти дни запланировано около 30 мероприятий, проектов и программ.