Ещё
В Рузе начали отливку памятника Ивану Калите, который установят к 690-летию города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Рузе начали отливку памятника Ивану Калите, который установят к 690-летию города 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Памятник великому князю московскому Ивану Калите начали отливать в подмосковной Рузе, чтобы открыть монумент в рамках празднования 690-летия города. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава городского округа Максим Тарханов.
"Скульптор завершил изготовление формы, она доставлена на специализированный завод для непосредственной отливки бронзового памятника, очень надеемся открыть монумент 18 августа, в рамках празднования 690-летия Рузы", — сказал он. Памятник работы заслуженного художника России Олега Молчанова изображает Ивана Калиту в кафтане и сапогах. Одной рукой князь придерживает висящий на поясе кошелек, а другой держит духовную грамоту с упоминанием Рузы. Высота памятника вместе с постаментом — около 6 м.
Как ожидается, монумент, изготовленный на средства из внебюджетных источников, будет стоять на центральной площади Рузы. «Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович мог быть уроженцем Рузского края», — напомнил Тарханов. Ранее Тарханов рассказывал ТАСС, что в рамках областной программы «Малые исторические города» Руза получила 198 млн рублей, которые направили на благоустройство центральной площади, площади перед Центром культуры и искусств, пешеходной зоны «Рузский Арбат» и Георгиевского пруда.
Глава городского округа уточнил, что 690-летие Рузы, которое будет отмечаться 17-19 августа, власти рассматривают не просто как праздник, а как большой инфраструктурный проект, который даст новый толчок к развитию города. В общей сложности в эти дни запланировано около 30 мероприятий, проектов и программ.
ТАСС: последние новости
Избирком Самарской области зарегистрировал шесть кандидатов на выборах губернатора Президент Молдавии открыл в Волгодонске памятник дружбы Петра I и господаря Кантемира Германские военные впервые поучаствуют в поисках погибших на Эльбрусе во время войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве128
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле313
Опубликован финальный доклад о MH37019
Названа дата глобальной катастрофы24
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве159
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение