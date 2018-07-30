Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Казанке у пляжа Нижнее Заречье

Специалисты Роспотребнадзора по РТ не рекомендуют купаться в Казанке у пляжа Нижнее Заречье.

По данным ведомства, проведенные исследования показали, что вода в Казанке не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.

«Администрации Московского и Кировского районов ИКМО г. Казани направлено письмо об установке аншлагов о запрете купания в указанном водоеме», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, в выходные в Казанке утонул 9-летний мальчик, который купался у Центра семьи Казан.