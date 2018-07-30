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Велосипедно-самокатную экскурсию организуют сотрудники «Дома Гоголя»
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Велосипедно-самокатную экскурсию организуют сотрудники «Дома Гоголя» 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Сотрудники «Дома Гоголя» 4 августа устроят велосипедно-самокатную экскурсию по Москве. Ее проведет кандидат культурологии Олег Робинов.
Участникам покажут гоголевские места столицы: дом, где писатель познакомился с семьей Аксаковых, храмы, которые он посещал, «Погодинская изба», в саду которой автор «Мертвых душ» отмечал свои именины и другие.
Помимо прогулки, для гостей проведут познавательную лекцию, посвященную Николаю Гоголю, проинформировали на официальном сайте культурного учреждения.
Экскурсия начнется в 12:00. Вход платный. Для участия необходима регистрация.
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