Велосипедно-самокатную экскурсию организуют сотрудники «Дома Гоголя» 

Сотрудники «Дома Гоголя» 4 августа устроят велосипедно-самокатную экскурсию по Москве. Ее проведет кандидат культурологии Олег Робинов.
Участникам покажут гоголевские места столицы: дом, где писатель познакомился с семьей Аксаковых, храмы, которые он посещал, «Погодинская изба», в саду которой автор «Мертвых душ» отмечал свои именины и другие.
Помимо прогулки, для гостей проведут познавательную лекцию, посвященную Николаю Гоголю, проинформировали на официальном сайте культурного учреждения.
Экскурсия начнется в 12:00. Вход платный. Для участия необходима регистрация.