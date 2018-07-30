Велосипедно-самокатную экскурсию организуют сотрудники «Дома Гоголя»

Сотрудники «Дома Гоголя» 4 августа устроят велосипедно-самокатную экскурсию по Москве . Ее проведет кандидат культурологии Олег Робинов.

Участникам покажут гоголевские места столицы: дом, где писатель познакомился с семьей Аксаковых, храмы, которые он посещал, «Погодинская изба», в саду которой автор «Мертвых душ» отмечал свои именины и другие.

Помимо прогулки, для гостей проведут познавательную лекцию, посвященную Николаю Гоголю , проинформировали на официальном сайте культурного учреждения.

Экскурсия начнется в 12:00. Вход платный. Для участия необходима регистрация.