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Ремонт плотины на озере Сенеж в Подмосковье завершат в 2018 году
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Ремонт плотины на озере Сенеж в Подмосковье завершат в 2018 году 

ТАСС 50 минут назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Подрядчик завершит ремонт плотины на озере Сенеж в Солнечногорском районе Московской области до конца 2018 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.
"Минэкологии заключило государственный контракт на капитальный ремонт плотины на озере Сенеж в Солнечногорском районе. Работы планируется завершить до конца нынешнего года", — говорится в сообщении.
По словам министра экологии Подмосковья Александра Когана, текущее аварийное состояние плотины чревато затоплением ближайших к водохранилищу земель, в том числе жилья. Также плохое состояние сооружения негативно влияет на экосистему озера, процитировали его в сообщении пресс-службы.
Коган добавил, что подрядчику предстоит провести ремонт водосброса, донного водоспуска и земляной плотины. Работы проведет ООО «Строительная компания ВВС».
Ранее министерство имущественных отношений Подмосковья сообщало, что ремонт на плотине не проводился с 1994 года. Обновление сооружения обойдется примерно в 40 млн рублей, часть средств предоставит федеральный бюджет.
Площадь озера Сенеж составляет 8,51 км. м, наибольшая глубина — порядка 6 м.
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