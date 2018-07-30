Ремонт плотины на озере Сенеж в Подмосковье завершат в 2018 году

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Подрядчик завершит ремонт плотины на озере Сенеж в Солнечногорском районе Московской области до конца 2018 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Минэкологии заключило государственный контракт на капитальный ремонт плотины на озере Сенеж в Солнечногорском районе. Работы планируется завершить до конца нынешнего года", — говорится в сообщении.

По словам министра экологии Подмосковья Александра Когана, текущее аварийное состояние плотины чревато затоплением ближайших к водохранилищу земель, в том числе жилья. Также плохое состояние сооружения негативно влияет на экосистему озера, процитировали его в сообщении пресс-службы.

Коган добавил, что подрядчику предстоит провести ремонт водосброса, донного водоспуска и земляной плотины. Работы проведет ООО «Строительная компания ВВС».

Ранее министерство имущественных отношений Подмосковья сообщало, что ремонт на плотине не проводился с 1994 года. Обновление сооружения обойдется примерно в 40 млн рублей, часть средств предоставит федеральный бюджет.

Площадь озера Сенеж составляет 8,51 км. м, наибольшая глубина — порядка 6 м.