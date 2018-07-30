Капитальный ремонт плотины на озере Сенеж завершат в 2018 году

До конца года планируется завершить капитальный ремонт плотины на озере Сенеж в Солнечногорском районе Подмосковья . Работы проведет ООО «Строительная компания ВВС», с которой Минэкологии региона заключило госконтракт.. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Работы планируется завершить до конца нынешнего года, подрядчику предстоит провести ремонт водосброса, донного водоспуска и земляной плотины", — заявил Александр Коган , министр экологии и природопользования Подмосковья.

Коган отметил, что в настоящее время плотина находится в аварийном состоянии, что может привести к затоплению ближайших земель. Также это негативно влияет на экосистему водохранилища. После ремонта все проблемы будут устранены.

Озеро Сенеж расположено к северу от Солнечногорска. Площадь водоема составляет 8,51 тысячи квадратных метров, наибольшая глубина — около шести метров.