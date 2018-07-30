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Капитальный ремонт плотины на озере Сенеж завершат в 2018 году
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Капитальный ремонт плотины на озере Сенеж завершат в 2018 году 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Подрядчик проведет ремонт водосброса, донного водоспуска и земляной плотины.
До конца года планируется завершить капитальный ремонт плотины на озере Сенеж в Солнечногорском районе Подмосковья. Работы проведет ООО «Строительная компания ВВС», с которой Минэкологии региона заключило госконтракт.. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области.
"Работы планируется завершить до конца нынешнего года, подрядчику предстоит провести ремонт водосброса, донного водоспуска и земляной плотины", — заявил Александр Коган, министр экологии и природопользования Подмосковья.
Коган отметил, что в настоящее время плотина находится в аварийном состоянии, что может привести к затоплению ближайших земель. Также это негативно влияет на экосистему водохранилища. После ремонта все проблемы будут устранены.
Озеро Сенеж расположено к северу от Солнечногорска. Площадь водоема составляет 8,51 тысячи квадратных метров, наибольшая глубина — около шести метров.
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