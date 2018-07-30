Сирийская артиллерия обрушила тонны снарядов на позиции террористов

Наряду с авиацией активно используется артиллерия, которая буквально топит врага в море огня и металла, методично, залп за залпом уничтожая оборонительные сооружения противника, мешающие успешному продвижению правительственных войск.

Так, в ходе проводимых боевых операций каждое орудие выстреливает порой по несколько сотен снарядов. Как, например, на представленном фото, где запечатлена позиция 152-мм гаубицы 2А65 «Мста Б».

Семитонные орудия используются в «горячей точке» с осени 2015 года, и с этого времени практически не было ни одного важного сражения, где бы они не задействовались. Гаубицы прекрасно зарекомендовали себя, как надежные средства поражения. Благодаря тому, что их можно буксировать со скоростью до 80 км/ч, они, по сравнению с артсистемами, разработанными в 40-60 гг., обладают очень хорошей мобильностью.

2А65 применяют боеприпасы весом 42-43 кг, способные уничтожать цели на дистанциях до 28 900 м.

В то же время такое открытое и скученное расположение боеприпасов вызывает критику со стороны военных экспертов. Однако необходимо учитывать, что противник сильно деморализован. В настоящее время террористы практически не обладают исправными орудиями и, что особенно важно, подготовленными расчетами, способными оказать эффективное противодействие.