В Лейпясуо захоронили останки бойцов и командиров Красной Армии 

27 июля в поселке Лейпясуо на воинском захоронении № 4 со всеми воинскими почестями прошла церемония захоронения останков бойцов и командиров Красной Армии, погибших во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
В Ленинградской земле лежат сотни, тысячи солдат, которые еще не обрели покой в братских могилах. И благодаря усилиям поисковых отрядов и помощи администраций, у нас есть возможность предать земле найденные останки героев Великой Отечественной войны.
Как рассказали в пресс-службе Выборгского района, на церемонии захоронения присутствовали представители районной администрации, депутаты МО «Выборгский район», а также члены Выборгской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и государственной службы, активисты Совета молодежи при главе администрации МО «Выборгский район» стали участниками события.
Перед церемонией захоронения останки солдат отпели. После чего их поместили в братскую могилу и возложили к ней цветы и венки.
Напомним, что в настоящее время в Ленобласти активно ведутся работы по сохранению исторической памяти о погибших защитниках Отечества: сегодняшний день выявлено 774 воинских захоронения, из которых 611 — паспортизированы и поставлены на учет. Полностью паспортизацию планируется завершить к маю 2020 года — к 75-летию Победы.