В Лейпясуо захоронили останки бойцов и командиров Красной Армии

27 июля в поселке Лейпясуо на воинском захоронении № 4 со всеми воинскими почестями прошла церемония захоронения останков бойцов и командиров Красной Армии, погибших во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг.

В Ленинградской земле лежат сотни, тысячи солдат, которые еще не обрели покой в братских могилах. И благодаря усилиям поисковых отрядов и помощи администраций, у нас есть возможность предать земле найденные останки героев Великой Отечественной войны.

Как рассказали в пресс-службе Выборгского района, на церемонии захоронения присутствовали представители районной администрации, депутаты МО «Выборгский район», а также члены Выборгской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и государственной службы, активисты Совета молодежи при главе администрации МО «Выборгский район» стали участниками события.

Перед церемонией захоронения останки солдат отпели. После чего их поместили в братскую могилу и возложили к ней цветы и венки.