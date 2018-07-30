Три аварийных дерева с бульвара Победы в Омске горожане решили сохранить

Жители Омска в соцсетях решили судьбу трёх аварийных деревьев с бульвара Победы.

По результатам голосования решено было их не вырубать, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр Оксана Фадина дала поручение ответственному за проект Михаилу Горчакову организовать дополнительную экспертизу состояния трёх деревьев под названием лох узколистный. По итогам обследования специалисты должны выдать рекомендации по дальнейшему оздоровлению деревьев.

Напомним, у возрастных зелёных насаждений в некоторых местах повреждена кора, обломаны ветки. Деревья были высажены в 1960 году при закладке бульвара Победы.