Мособлизбирком зарегистрировал доверенных лиц двух кандидатов на должность губернатора Подмосковья 

Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала доверенных лиц двух кандидатов на должность губернатора Подмосковья. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.
«Избирательная комиссия Московской области решила зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность губернатора Московской области Игоря Чистюхина в количестве 26 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — говорится в документе.
Мособлизбирком также принял решение зарегистрировать четырех доверенных лиц кандидата на должность губернатора Подмосковья Бориса Надеждина и выдать им соответствующие удостоверения.
Выборы губернатора Московской области пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.