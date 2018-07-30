Четыре кандидата в губернаторы Подмосковья примут участие в предвыборных дебатах

"Лилия Белова будет участвовать в предвыборных дебатах. Она идет на выборы, чтобы озвучить проблемы экологии Подмосковья перед широкой аудиторией, чтобы поднять темы, о которых говорят вскользь или вовсе игнорируют. Она использует все возможности для того, чтобы донести до жителей и до руководства Московской области свою позицию", — сообщили в предвыборном штабе Беловой.

Надеждин и Жигарев также подтвердили ТАСС свое намерение участвовать в дебатах. «Буду встречаться и с жителями, и с общественными организациями обязательно», — добавил кандидат от ЛДПР.

По словам руководителя аппарата Московского областного отделения «Справедливой России» Станислава Водонаева, Чистюхин тоже примет участие в дебатах.

Агитационный период СМИ в Подмосковье начнется 11 августа и завершится в 00:00 мск 8 сентября. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования — 9 сентября. Также в этот день пройдут 43 голосований по выборам глав районов, городских и сельских поселений и муниципальных депутатов в 18 муниципалитетах региона.

Всего на январь 2018 года в Московской области было почти 5,6 млн избирателей. В этом году впервые смогут проголосовать еще около 40 тыс. человек, которые достигнут совершеннолетия к сентябрю.