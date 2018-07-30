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Четыре кандидата в губернаторы Подмосковья примут участие в предвыборных дебатах
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Четыре кандидата в губернаторы Подмосковья примут участие в предвыборных дебатах 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Четыре из шести кандидатов на пост губернатора Московской области решили участвовать в предвыборных дебатах.
В общей сложности на должность губернатора Подмосковья претендуют шесть кандидатов: действующий глава региона Андрей Воробьев от партии «Единая Россия», Лилия Белова от «Альянса зеленых», Константин Черемисов от КПРФ, Борис Надеждин от «Партии роста», Кирилл Жигарев от ЛДПР и Игорь Чистюхин от "Справедливой России". Пресс-служба Московского областного отделения «Единой России» не смогла уточнить, будет ли Воробьев принимать участие в дебатах. В пресс— службе Подмосковного отделения КПРФ сообщили, что программа кандидата Черемисова пока не готова.
"Лилия Белова будет участвовать в предвыборных дебатах. Она идет на выборы, чтобы озвучить проблемы экологии Подмосковья перед широкой аудиторией, чтобы поднять темы, о которых говорят вскользь или вовсе игнорируют. Она использует все возможности для того, чтобы донести до жителей и до руководства Московской области свою позицию", — сообщили в предвыборном штабе Беловой.
Надеждин и Жигарев также подтвердили ТАСС свое намерение участвовать в дебатах. «Буду встречаться и с жителями, и с общественными организациями обязательно», — добавил кандидат от ЛДПР.
По словам руководителя аппарата Московского областного отделения «Справедливой России» Станислава Водонаева, Чистюхин тоже примет участие в дебатах.
Агитационный период СМИ в Подмосковье начнется 11 августа и завершится в 00:00 мск 8 сентября. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования — 9 сентября. Также в этот день пройдут 43 голосований по выборам глав районов, городских и сельских поселений и муниципальных депутатов в 18 муниципалитетах региона.
Всего на январь 2018 года в Московской области было почти 5,6 млн избирателей. В этом году впервые смогут проголосовать еще около 40 тыс. человек, которые достигнут совершеннолетия к сентябрю.
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