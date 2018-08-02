«Газпром» через суд взыскал с «Псковских теплосетей» долг в 110 млн рублей 

ПСКОВ, 2 августа. /ТАСС/. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Псков» взыскало почти 110 млн рублей долга с одного из крупнейших муниципальных предприятий города «Псковские тепловые сети». Эти средства компания задолжала за потребленный в апреле газ. Об этом в четверг сообщила ТАСС и. о. руководителя секретариата председателя Арбитражного суда Псковской области Юлия Королева.
"Судьей Арбитражного суда Псковской области объявлена резолютивная часть решения, в соответствии с которой с муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Псков» взыскано 109 766 286 рублей 60 копеек основного долга за принятый в апреле 2018 года природный газ, и 199 999 рублей расходов по уплате государственной пошлины", — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что задолженность предприятий ЖКХ Псковской области за энергоресурсы за год выросла более чем на 162 млн и составила 1,32 млрд рублей, из-за долгов было отключено электроснабжение 118 котельных региона. Основная задолженность — за природный газ, она составляет более 830 млн рублей.
Ранее псковские власти заявляли, что намерены снизить долги перед "Газпромом" за счет продажи газораспределительных сетей, которые числятся на балансе муниципалитетов. На данный момент между «Газпромом» и администрацией Псковской области действуют соглашение о сотрудничестве и договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. В 2018 году объем финансирования работ по газификации Псковской области составит 211 млн рублей.