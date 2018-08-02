«Газпром» через суд взыскал с «Псковских теплосетей» долг в 110 млн рублей

ПСКОВ , 2 августа. / ТАСС /. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Псков» взыскало почти 110 млн рублей долга с одного из крупнейших муниципальных предприятий города «Псковские тепловые сети». Эти средства компания задолжала за потребленный в апреле газ. Об этом в четверг сообщила ТАСС и. о. руководителя секретариата председателя Арбитражного суда Псковской области Юлия Королева.

"Судьей Арбитражного суда Псковской области объявлена резолютивная часть решения, в соответствии с которой с муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Псков» взыскано 109 766 286 рублей 60 копеек основного долга за принятый в апреле 2018 года природный газ, и 199 999 рублей расходов по уплате государственной пошлины", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что задолженность предприятий ЖКХ Псковской области за энергоресурсы за год выросла более чем на 162 млн и составила 1,32 млрд рублей, из-за долгов было отключено электроснабжение 118 котельных региона. Основная задолженность — за природный газ, она составляет более 830 млн рублей.