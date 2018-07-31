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Депутат ГД оправдывается перед жителями Нижнего Новгорода
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Названы имена убитых россиян в Африке

Депутат ГД оправдывается перед жителями Нижнего Новгорода 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Уже несколько недель в обществе не утихает дискуссия по поводу пенсионной реформы. Законопроект о повышении пенсионного возраста депутаты уже приняли в третьем чтении. Некоторые не побоялись выразить свою позицию и голосовали против его принятия. Например, Наталья Поклонская.
Похвастаться смелостью могут не все депутаты. Андрей Черышев поддержал принятие законопроекта и навлек на себя критику избирателей в Нижнем Новгороде, который он представляет в Госдуме. Он попытался оправдать свое решение. Получилось, на наш взгляд, не совсем убедительно. Смотрите сами:
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