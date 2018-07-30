На Камчатке спасли туристку, просидевшую трое суток на скале

На Камчатке спасли девушку, которая трое суток провела возле скалы у мыса Маячный в Тихом океане, сообщает «МИР 24».

Из-за сильных волн спасатели не могли подойти к берегу с воды, поэтому к месту происшествия они пробирались по суше.

С помощью веревок они подняли девушку наверх. Ее доставили в больницу.

По словам медиков, у пострадавшей истощение организма. Через несколько дней она пойдет на поправку.

Напомним, 26 июля катер, на котором находились два человек, перевернулся. Девушка самостоятельно доплыла до берега, поиски мужчины до сих пор продолжаются.

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