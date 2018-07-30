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Возбужден уголовный процесс в отношении трех бывших должностных лиц — Лу Вэя, Мо Цзяньчэна и Чжан Цзехуэя
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Возбужден уголовный процесс в отношении трех бывших должностных лиц — Лу Вэя, Мо Цзяньчэна и Чжан Цзехуэя 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 30 июля /Синьхуа/ — Чжэцзянский, пекинский и шаньсийский прокурорские органы на днях возбудили уголовный процесс в отношении бывшего замглавы Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Лу Вэя, бывшего главы группы по проверке дисциплины Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины в Министерстве финансов КНР Мо Цзяньчэна и бывшего зампредседателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэбэй Чжан Цзехуэя. Все они обвиняются во взяточничестве.
Как говорится в обвинительном заключении прокуратуры, Лу Вэй, находясь на постах замдиректора информационного агентства Синьхуа, вице-мэра Пекина, начальника Государственной канцелярии интернет-информации, замначальника Пресс-канцелярии Госсовета КНР, замглавы Отдела пропаганды ЦК КПК и других высоких должностях, злоупотреблял своим служебным положением в интересах других лиц или через других госслужащих помогал третьим лицам в извлечении незаконной выгоды, за что получил деньги и ценности в огромном размере.
Мо Цзяньчэн и Чжан Цзехуэй также злоупотребляли своими служебными должностями в интересах других лиц или через других госслужащих помогали третьим лицам в извлечении незаконной выгоды, за что получили деньги и ценности в огромном размере.
По закону все трое обвиняемых должны быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество, говорится в обвинительных заключениях в их отношении. -0-
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