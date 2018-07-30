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Подросток захлебнулся в московском пруду
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Подросток захлебнулся в московском пруду 

360tv.ru 2 часа назад
17‐летний уроженец Киргизии утонул в Пенягинском пруду в московском районе Митино, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Полицейские, прибывшие по вызову 29 июля, вытащили из воды молодого человека. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было, в связи с чем они сделали вывод, что несчастный захлебнулся сам примерно за час до того, как тело было извлечено на поверхность.
Тело отправили в морг. Следователь Тушинского отделения начал проверку несчастного случая.
Отмечается, что погибший нигде не учился и проживал с нигде не работающей матерью.
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