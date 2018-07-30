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Четырех подмосковных перевозчиков предупредят о необходимости до сентября устранить выявленные нарушения
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Четырех подмосковных перевозчиков предупредят о необходимости до сентября устранить выявленные нарушения 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области направит предупреждение четырем перевозчикам о необходимости до сентября 2018 г. устранить выявленные нарушения. Также ведомство рекомендовало администрациям городских округов Наро-Фоминск, Люберцы и Одинцовского района подать в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства на обслуживание муниципальных маршрутов на трех перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«На прошедшем заседании рабочей группы по контролю за осуществлением регулярных перевозок при Минтрансе области рассмотрели деятельность перевозчиков, в работе которых зафиксированы неоднократные нарушения по итогам работы за II квартал. Это следующие перевозчики: ИП Ахмазов Н. М. (Наро-Фоминск), ООО «ТехноМир» (Одинцовский район), ООО «Стрела» (Чехов и Подольск), ООО «Стаффтранс 1» (Люберцы и Жуковский, Раменский район), ООО «Переллут» (Богородский), ООО «ТрансАвтоЭкспедишн» (Чехов), ООО «Экскомавто» (Люберцы и Котельники)», — сообщили в пресс-службе.
По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой, компании систематически нарушают требования по предоставлению данных в региональную навигационно-информационную систему (РНИС МО) о маршрутах и выходе транспортных средств.
«Водители компаний нарушают расписание и маршрут следования. Кроме того, выявлены нарушения налогового законодательства, правил дорожного движения, не предоставление пассажирам возможности оплаты проезда картами «Стрелка» и банковскими картами, медицинского освидетельствования водителей и технической проверки автобусов перед выходами на рейс. Минтранс области направит письменное предупреждение четырем перевозчикам: ООО «Стрела», ООО «Переллут», ООО «ТрансАвтоЭкспедишн» и ООО «Экскомавто». Все нарушения необходимо устранить до сентября 2018 г.»», — приводятся в сообщении слова А. Кротовой.
В министерстве подчеркнули, что по результатам заседания областной Минтранс также рекомендовал администрациям городских округов Наро-Фоминск, Люберцы и Одинцовского района обратиться в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства на обслуживание муниципальных маршрутов ИП Ахмазов Н. М., ООО «ТехноМир» и ООО «Стаффтранс 1».
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