Самый грустный зоопарк в мире — видео с никому не нужными животными

Полуразрушенный зоопарк, где животных держат в плену на последнем этаже торгового центра в ужасных условиях, попал в объектив камеры журналиста Джулиана Кинга . Видео опубликовало издание Daily Mail

Зоопарк «Pata Zoo» расположен в городе Бангкок Таиланд ) на самом верхнем этаже торгового центра уже более 30 лет. Как утверждают владельцы зоопарка, они консультировались с зоологами и ветеринарами, прежде чем отобрать животных, которые бы подошли для такого места.

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На кадрах, снятых журналистом, видны обветшалые стены и потолки здания, которое, видимо, не обновлялось многие годы. В зоопарке нет окон, поэтому животные круглые сутки проводят без солнечного света. На улицу их, конечно, никто не выводит.

"Законы о защите животных практически отсутствуют в Таиланде, а те, которые существуют, чрезвычайно нечеткие, из-за чего трудно кого-то заставить их соблюдать. Буа Ной (имя гориллы — ред.) была поймана в дикой природе, когда она была совсем маленькой, и с 1983 года она находится на шестом этаже здания, ни разу не ступив на улицу", — рассказал Кинг.

Грустное лицо и печальные глаза Буа Ной на этом видео говорят о многом и без слов. Но тяжело здесь не только ей. Животные в клетках почти не проявляют никакой активности. Посетителей здесь мало, поэтому от скуки они много спят.

Власти попытались заставить владельцев зоопарка соблюдать правила еще в 2015 году, но с тех пор ничего не изменилось. В грязных вольерах продолжают играться с пластиковыми бутылками и другим мусором обезьяны, тигры, леопарды и остальные животные. Но зоозащитники не опускают руки и продолжают биться за них в надежде, что зоопарк наконец закроется.