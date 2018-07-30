В Омской области выбрали оператора по обращению с отходами

ООО «Магнит» входит в санкт-петербургскую группу компаний «ВИС», она также ведет свою деятельность в Новосибирской, Омской, Псковской областях и в Хакасии

Тариф для регионального оператора будет утвержден РЭК Омской области, так как с 1 января 2019 года переходит в разряд коммунальных платежей. Победитель конкурса, помимо услуг по обращению с отходами, должен централизованно собирать платежи за вывоз мусора.