В Омской области выбрали оператора по обращению с отходами 

ООО «Магнит» стало единственной компанией, которая подала документы для участия в конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с отходами в Омской области. В итоге конкурс признали несостоявшимся, однако комиссия все равно рекомендовала заключить договор именно с этой компанией, пишет Gorod55.ru со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.
ООО «Магнит» входит в санкт-петербургскую группу компаний «ВИС», она также ведет свою деятельность в Новосибирской, Омской, Псковской областях и в Хакасии.
Тариф для регионального оператора будет утвержден РЭК Омской области, так как с 1 января 2019 года переходит в разряд коммунальных платежей. Победитель конкурса, помимо услуг по обращению с отходами, должен централизованно собирать платежи за вывоз мусора.