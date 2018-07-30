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В Омской области выбрали оператора по обращению с отходами
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В Омской области выбрали оператора по обращению с отходами 

Rambler News Service 3 часа назад
ООО «Магнит» стало единственной компанией, которая подала документы для участия в конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с отходами в Омской области. В итоге конкурс признали несостоявшимся, однако комиссия все равно рекомендовала заключить договор именно с этой компанией, пишет Gorod55.ru со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.
ООО «Магнит» входит в санкт-петербургскую группу компаний «ВИС», она также ведет свою деятельность в Новосибирской, Омской, Псковской областях и в Хакасии.
Тариф для регионального оператора будет утвержден РЭК Омской области, так как с 1 января 2019 года переходит в разряд коммунальных платежей. Победитель конкурса, помимо услуг по обращению с отходами, должен централизованно собирать платежи за вывоз мусора.
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