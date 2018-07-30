В Башкирии проведут реконструкцию Павловского шлюза

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект второго этапа реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна для поддержания напорного фронта и организации бесперебойного судопропуска составов и плотов, а также пропуска паводковых вод катастрофических паводков редкой повторяемости.

Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Павловский судоходный шлюз, построенный в 1951 году, расположен на реке Уфа и входит в состав Павловского гидроузла, состоящего из плотины, гидроэлектростанции и судоходных сооружений. Его ввод в постоянную эксплуатацию состоялся 23 января 1962 года. Гидротехнические сооружения шлюза находятся в эксплуатации более 58 лет.

При возведении шлюза были допущены нарушения технологии укладки бетона, что подтверждается значительным объемом ремонтных работ, которые проводятся на шлюзе с первых лет его эксплуатации, и проведенным на этапе проектирования обследованием гидротехнических сооружений.

В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы по реконструкции стен камеры шлюза с восстановлением несущих строительных конструкций, оголовка низового пирса судоходного шлюза, капитальный ремонт лицевой поверхности бетона стен камеры и галереи шлюза и другие работы. Представлены и подтверждены расчеты прочности и устойчивости несущих строительных конструкций Павловского шлюза.

Также будет проведено устройство технологической площадки под передвижную дизель-генераторную установку мощностью 200 кВт в рамках реконструкции резервного энергоснабжения шлюза.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».