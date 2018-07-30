Ещё
Женщина проснулась с чужой змеей в постели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина проснулась с чужой змеей в постели 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Беглый королевский питон заполз в квартиру жительницы Лондона и спрятался у нее в постели, пока она спала. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Женщина обнаружила возле себя змею длиной около метра, когда проснулась. Она тут же выскочила из спальни, захлопнула дверь и позвонила в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения.
Вскоре по вызову прибыла специалистка по отлову животных, но к тому времени питон уже уполз. Она оставила контакты и попросила перезвонить, если он вернется. На следующий день змею заметили в коридоре, и на этот раз ей не удалось скрыться.
В Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения полагают, что питон сбежал у кого-то из соседей. «Рептилии, и змеи в особенности, — прекрасные мастера побега, — объяснила представительница организации. — Если у клетки не до конца закрыта дверь или плохо прилегает крышка, они тут же воспользуются возможностью».
Королевский питон — неядовитая змея, достигающая 1,2—1,5 метров в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами.
В апреле сообщалось, что в Австралии ромбический питон забрался в постель к 12-летней девочке и сильно ее напугал. Ее мать взяла змею и выпустила ее на волю.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве135
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле312
Опубликован финальный доклад о MH37019
Названа дата глобальной катастрофы24
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве157
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение