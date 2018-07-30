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Уральского следователя оштрафовали за попытку скрыть прогул
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Уральского следователя оштрафовали за попытку скрыть прогул 

Дни.ру 2 часа назад
Мировой суд в Курганской области оштрафовал бывшего следователя на 20 тысяч рублей за использование заведомо ложных документов, сообщает URA.Ru. Мужчина два года назад предъявил справку по месту службы, согласно которой он, якобы, 12 дней лечился у терапевта в местной больнице.
Таким образом он объяснил свое отсутствие на рабочем месте. Однако проверка выяснила, что в полицейский в указанный период не обращался ни в одно медицинское учреждение города.
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