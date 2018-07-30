В Польше заявили о готовности перенести в суд спор с Еврокомиссией из-за судебной реформы

"Возможно, правильным решением будут передача этого вопроса в Суд ЕС", — сказал он, подчеркнув, что власти страны к этому готовы. «Мы готовы все разъяснить. Посмотрим, как система будет функционировать. Пока речь идет об угрозе для верховенства закона, а угроза — это еще не нарушение», — добавил министр.

По словам Чапутовича, польское правительство готово продолжать модифицировать реформу, если «опасения Еврокомиссии подтвердятся» и нарушение верховенства закона станет реальным.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС

Польская судебная реформа вызвала беспокойство во многих европейских столицах, а также в ЕК, которая инициировала в отношении республики расследование. В июле прошлого года одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия «Закон и справедливость» пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.

После этого в проект реформы были внесены поправки, парламент рассмотрел обновленные проекты законов. Однако диалог с Еврокомиссией продолжается, так как не все перемены ее удовлетворили. В случае выполнения требований ЕК готова прекратить запущенную в отношении Польши санкционную процедуру.