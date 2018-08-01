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В Нижегородской области продолжают гибнуть журналисты
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В Нижегородской области продолжают гибнуть журналисты 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
Новость о найденном в Нижнем Новгороде трупе журналиста московского «АиФ» Сергея Грачева буквально взорвала соцсети. Там еще не утихли обсуждения трагической гибели сотрудника ВГТРК Дениса Суворова. А еще раньше мертвым был найден известный нижегородский журналист Сергей Папилов.
Вряд ли между этими смертями есть связь. Кроме того, что все трое были сотрудниками СМИ, нашими коллегами, настоящими профессионалами своего дела. Июль 2018 года оказался роковым для каждого из них.
Информация о смерти Олега Папилова появилась в Фейсбуке лишь спустя сутки после его гибели. Сообщалось, что он утонул в одном из водоемов городского округа города Бор 12 июля. Тем, кто хорошо знал его (а это был очень позитивный, дружелюбный человек), до сих пор не верится, что Олега больше нет в живых. Как такое могло произойти? Сам ли журналист виноват в своей гибели или ему кто-то помог утонуть? Исчерпывающего ответа на эти вопросы пока никто не дал. Правоохранительные органы не рассматривают версию насильственной смерти. Возможно, для этого просто нет предпосылок.
Чего не скажешь о трагедии, случившейся с Денисом Суворовым. 27-летний журналист погиб в ночь на 22 июля. Известно, что до этого он отдыхал в компании своих друзей. Поздно вечером ушел домой с улицы Рождественской на улицу Кудьминскую, но до места не добрался. На следующий день его тело нашли в районе площади Сенной, недалеко от соборной мечети. О криминальном характере его смерти говорили следы ударов по голове. По предварительной версии, Дениса убили камнем. Кто и по какой причине это сделал, предстоит установить следствию. Недавно появилась информация о задержании предполагаемого убийцы, но Следственный комитет опроверг ее. По факту возбуждено уголовное дело. Расследование взяла на контроль прокуратура.
Не исключено, что еще более резонансной окажется гибель столичного корреспондента Сергея Грачева. Он приехал в наш Нижний Новгород, чтобы освещать события фестиваля «ГорькийFest». Жил в отеле Sheraton на площади Театральной. На прошлой неделе ушел из него и пропал. К его поискам подключились волонтеры поисково-спасательных отрядов «Рысь» и «Волонтер-НН». Они же первыми сообщили о смерти журналиста. Однако более подробной информации, так же как и официальных комментариев правоохранительных органов, по этому инциденту пока нет. Они должны появиться в самое ближайшее время. Наше агентство следит за развитием событий.
Редакция Newsroom24 выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.
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