Ещё
Озвучены подробности гибели журналиста «АиФ» в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Озвучены подробности гибели журналиста «АиФ» в Нижегородской области 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: В городе N
Смерть журналиста «АиФ» 38-летнего Сергея Грачева не носит криминального характера. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Нижегородской области.
«При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что журналист издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев, приехавший в Нижний Новгород по редакционному заданию, не выходит на связь. При этом последний раз корреспондента видели выходящим из гостиницы «Шератон» в субботу, 21 июля. Тело журналиста обнаружили волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь» 31 июля на территории Кстовского района.
Новости регионов: Пропавшая в Белгородской области девочка найдена убитой
Свободная пресса: последние новости
Тимати и Егор Крид оштрафованы за концерт в центре Москвы Пока Россия мечтает о прорыве, атомщики США вынесли ей приговор ЧМ-2018: Больше всего наварились «кремлевские олигархи»
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье72
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал297
Лепс ударил Аллу Михееву378
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру38
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва20
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение