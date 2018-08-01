Озвучены подробности гибели журналиста «АиФ» в Нижегородской области

Смерть журналиста « АиФ » 38-летнего Сергея Грачева не носит криминального характера. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Нижегородской области.

«При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что журналист издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев, приехавший в Нижний Новгород по редакционному заданию, не выходит на связь. При этом последний раз корреспондента видели выходящим из гостиницы «Шератон» в субботу, 21 июля. Тело журналиста обнаружили волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь» 31 июля на территории Кстовского района.