Самарские общественники отправляются в экологический поход «Неси добро»

«Цель десанта — оказание помощи Национальному парку „Самарская Лука“, проведение анализа экологической ситуации края и составление интерактивной экологической карты с нанесением мест несанкционированных свалок. На всем следовании маршрута взрослые и дети будут проводить экологический десант по берегу залива и протоки реки Волги, встречаться с экологами, этнографами, мастерами народных промыслов, знакомиться с культурными и историческими памятниками Самарской области », — пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский

Он напомнил, что за прошлый год в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» активисты обозначили более 750 точек свалок на карте области. Основная задача нынешнего года — максимально ликвидировать обозначенные места несанкционированных свалок.

По словам активиста ОНФ Алексея Семина, подобные походы для юных жителей города — это не только элемент воспитания, но и прекрасная возможность познакомиться с красотами родного края, его историческими и культурными достопримечательностями.

Маршрут похода «Неси Добро» в этом году составит около 200 км. За десять дней его участники похода посетят с. Волжское и Молодецкий Курган , с. Чубовка, Отрадный , с. Красные Ключи. Во всех населенных пунктах запланирована своя программа добрых дел. Так, например, участники похода проведут экологический десант по Красноглинскому и Волжскому району, запланировано также посещение санатория Сталина, Смоленской церкви, памятника воинам Великой Отечественной войны, встреча с представителями администрации района. Общественники посетят мужской монастырь в с. Чубовка, Детский Епархиальный центр в Отрадном , Михаило-Архангельский храм в с. Красные Ключи, чтобы оказать внимание нуждающимся в помощи семьям.

Экологический поход начнется с праздничной программы в 10.00 на площадке перед самарским Домом профсоюзов (Волжский проспект, 19).