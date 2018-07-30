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Угонщиков обязали оплачивать повреждения автомобилей
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Угонщиков обязали оплачивать повреждения автомобилей 

360tv.ru 2 часа назад
Ответственность угонщиков ужесточили в России. Подписан закон, обязывающий компенсировать ущерб за повреждение машины в случае кражи даже другим лицом. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред
Статья 1080 Гражданского кодекса РФ.
В документе говорится, что если один человек завладел чужим имуществом, а другой, не связанный с ним, похитил его, то оба несут «солидарную ответственность» за причиненный ущерб автомобилю.
Новая формулировка определяет условия возмещения вреда двух самостоятельных правонарушений — угона и кражи, совершенных последовательно разными лицами.
Таким образом, если человек угнал машину, собираясь потом ее вернуть, а затем кто-то другой украл ее, то первому все равно придется оплачивать ущерб, который получил законный собственник имущества.
Поправки были внесены в статью 1080 Гражданского кодекса. Закон был принят Госдумой 11 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля.
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