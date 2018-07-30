В Новоузенске подросток попал в больницу с алкогольным отравлением 

В Новоузенске 17-летний юноша попал в больницу с отравлением алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
По данным надзорного органа, ЧП случилось 25 июля. По этому факту проводится проверка: предстоит выяснить, где несовершеннолетний достал алкоголь, в каких условиях он живет и воспитывается. Проверке также подвергнуты родители подростка.
Будет рассмотрен вопрос о постановке любителя спиртного на профилактический учет в органах полиции и при наличии оснований о принятии мер прокурорского реагирования.