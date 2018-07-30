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Полиция ищет двух курян, которые уехали на заработки в Москву и пропали
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Полиция ищет двух курян, которые уехали на заработки в Москву и пропали 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Курская полиция объявила в розыск двух человек — Анатолия Конева и Татьяну Сухорукову.
56-летний Анатолий Михайлович, житель деревни Будище Большесолдатского района, пропал еще в августе 2003 года. Он уехал из Курска на работу в Москву и потерял связь с родственниками.
Также полиция объявила в розыск 57-летнюю Татьяну Сухорукову — уроженку хутора Бердин Большесолдатского района. Женщина уехала на работу в Москву в ноябре 2008 года, где устроилась на Лосиноостровский электродный завод. Уже несколько лет родственники ничего не знают о ее местонахождении.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших, сообщить по телефону 02, с мобильного 102.
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